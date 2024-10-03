دي ميستورا يحل بمخيمات اللاجئين الصحراويين

وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، في مستهل زيارته للطرف الصحراوي، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (وأص).

وسيبدأ دي ميستورا اليوم في زيارة لبعض المرافق والمقرات والمؤسسات التابعة للجمهورية الصحراوية، ويطلع على سير العمل بها، كما ستجمعه لقاءات مع عدد من المسؤولين الصحراويين، حسب ذات المصدر .

وفي ختام زيارته، سيستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من قبل الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو،إبراهيم غالي.

وشدد الصحراويون على أن زيارة دي ميستورا إلى مخيمات اللاجئين ولقائه بالمسؤولين الصحراويين، ستشكل فرصة للتأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وتدخل زيارة المبعوث الاممي الى الطرف الصحراوي،في إطار تحضيره للإحاطة التي سيقدمها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 16 أكتوبر وضمن محاولة تعميق اتصالاته مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (البوليساريو) ودولة الاحتلال المغربية، حسب ما أفاد به ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو"، محمد سيدي عمار.