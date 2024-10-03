بلعابد يدشن الثانوية الجهوية للرياضيات

دشن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، الثانوية الجهوية للرياضيات "صادق حماني" التي تقع بحي الدقسي عبد السلام، بولاية قسنطينة.

وتستقبل هذه المنشأة التربوية الجديدة للطور الثانوي والمتخصصة في الرياضيات، 112 تلميذا موزعين على 6 أفواج بمعدل 19 تلميذا في كل فوج، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت للوزير، الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة.

وخلال تدشينه للثانوية الجهوية للرياضيات، أكد بلعابد على أهمية مثل هذه المؤسسات نظرا لما توفره من فرص وآفاق واعدة للتلاميذ، مذكرا الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال استحداث مؤسسات تعليمية متخصصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة التعليمية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 10.805 متر مربع منها 2.226 مترا مربعا مبني وتستقبل التلاميذ من 22 ولاية من شرق و جنوب شرق الوطن يؤطرهم 21 أستاذا.

وتتوفر الثانوية على 15 قاعة للدروس ومكتبة وحجرتين للإعلام الآلي و مخابر للعلوم والفيزياء وملعب قاعة للترفيه و 10 مراقد.

ويواصل وزير التربية الوطنية زيارته إلى ولاية قسنطينة، حيث سيعاين عديد المنشآت والهياكل التابعة لقطاعه.