ملعب نيلسون مانديلا .. الإدارة الحراشية تتحرك

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الخميس، أنها قررت مراسلة الجهات الوصية والمختصة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل طلب الاستقبال بملعب نيلسون مانديلا.

وأكدت إدارة النادي العاصمي، في بيان، أنها تسعى لوضع كل عشاق الفريق في أفضل الظروف لاسيما أن ملعب أول نوفمبر بالمحمدية لم يعد يسع الأعداد الغفيرة للجماهير هذا الموسم.

وكانت جماهير النادي قد أطلقت مؤخرا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت فيها السلطات الوصية من أجل السماح لأصحاب اللونين الأصفر والأسود الاستقبال في هذا الملعب الذي دشنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر جانفي 2023، بمناسبة احتضان الجزائر منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وحسب أصحاب هذه الحملة فإن الآلاف من أنصار النادي بقوا خارج ملعب أول نوفمبر في آخر لقاء أمام مولودية قسنطينة ولم يسعفهم الحظ للدخول بعد امتلاء المدرجات.

وسجل النادي العريق انطلاقة جيدة في الرابطة الثانية عكس المواسم الماضية بعدما عاد بفوز من وادي سوف أمام الاتحاد المحلي (0-1) في الجولة الأولى قبل أن يتعادل على أرضية ميدانه أمام مولودية قسنطينة (0-0).