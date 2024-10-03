"وساطة الجمهورية من الروافد الهامة للإصغاء للمواطن"

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، خلال زيارة العمل التي قادته اليوم إلى ولاية المدية بأن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية ووضعها تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية جعل منها "رافدا هاما في مسعى الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب عن انشغالاته الأساسية".

وأضاف المتحدث، خلال معاينته رفقة جهيد موس والي الولاية للمندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بعاصمة الولاية، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع المواطن في صلب اهتماماته ومحور كل السياسيات العمومية، لافتا إلى أن خدمة المواطن أصبحت جوهر مختلف السياسات في المجتمع.

وأوضح عمور أن وساطة الجمهورية أصبح لها دور متنامي في تكريس ثقافة الإصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية وإيصال المقترحات للتكفل بانشغالات كافة شرائح المجتمع وتابع في هذا الخصوص بأن هذا الدور تعزز من خلال تطور التعاون مع مختلف الإدارات العمومية، مما ساهم أيضا في تحسين الآداء ونوعية الخدمة العمومية، وأشاد خلال معاينته للخدمات الرقمية لشريحة المتقاعدين على مستوى مقر الصندوق الوطني للمتقاعدين بـ"تسهيل الإجراءات الإدارية" وكذا "تخصيص وانجاز برامج استثنائية موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في البلاد، منوها بـ"الحركية" التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل "تحسين الإطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية".

وببلدية ذراع سمار وقف الوسيط على سير ملحقة بلدية ذراع سمار بعين الجردة هذه المنطقة السكنية الجديدة التي تم إرساؤها بغرض تذليل مشقة تنقل المواطنين إلى بلدية المدية لاستيعاب ساكنة حصة 332+1300 سكن، أين وقف على سير مختلف المصالح الإدارية والحالة المدنية إلى جانب البيرومترية، كما عاين سير العمل بالسجل البلدي الأوتوماتيكي للحالة المدنية، حيث دعا إلى حسن استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين أما ببلدية الزبيرية فتم معاينة مشروع انجاز طريق بفرقة الفرايحية الريفية على مسافة 04 كلم وهو المشروع الذي يضاف إلى مشاريع تنموية أخرى استفادة منها المنطقة سابقا.

وكانت المحطة الأخيرة لوسيط الجمهورية هي بلدية بوغار الواقعة جنوب الولاية حيث عاين سير العيادة المتعددة الخدمات التي هي في الأصل محلات مهنية مهملة تم إعادة تأهيلها لاستغلالها كمرفق صحي بمختلف التخصصات الطبية أين ثمن الوسيط الإستراتيجية المتبناة من قبل ولاية المدية في ترشيد المال العام واستغلال المرافق المهملة ووضعها تحت تصرف المواطنين.

هذا وخلال محطات زيارته استمع الوسيط لانشغالات المواطنين الذين ثمنوا جهود الدولة في التكفل بهم داعين إلى مزيد من الالتفاتة التنموية سيما وأنها مناطق غادرت دائرة الظل بفضل البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية.