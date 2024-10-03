وزير الشؤون الدينية يطلق بوابة للخدمات الإلكترونية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية.

وتتضمن البوابة عدة خدمات أهمها: طلب شهادة استظهار القرآن الكريم، طلب الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، طلب بناء مسجد، طلب شهادة اعتناق وإثبات الإسلام، طلب الإذن المسبق بالتصوير، طلب وثيقة من الأرشيف، خدمة فتح مسجد، وغيرها من الخدمات.

ويتم الولوج لهذه البوابة عبر الرابط: https://khadamates.marw.dz ، حيث يستفيد المواطن أو المؤسسة من خدماتها من خلال إنشاء حساب بالبوابة وتسجيل الدخول له، ثم اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ليقدم بعد ذلك الطلب.

وتتضمن كل خدمة من هذه الخدمات الجهات التي يمكن أن تستفيد منها، والجهة المخولة بتقديمها، والأساس القانوني لها.

ويدخل إطلاق البوابة الالكترونية للخدمات في إطار مسار رقمنة القطاع الذي باشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات من خلال الفضاء الرقمي.