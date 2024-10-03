الحكومة تعمل على محاربة التجارة الالكترونية الفوضوية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية من خلال تأطير أفضل للممارسات التجارية على الانترنت، حماية للمهنيين والمستهلكين في آن واحد.

وأوضح زيتوني في تصريحات صحفية، خلال زيارة قام بها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، إلى أجنحة صالون التجارة والخدمات الالكترونية "اكسل اكسبو" في طبعته الثالثة، أن "قطاع التجارة يتجه اليوم بالتعاون مع كافة القطاعات الوزارية المعنية، نحو تأطير مجال التجارة الالكترونية ومراقبته لتفادي تحوله إلى سوق رقمية فوضوية".

وتعرف الجزائر تطورا لافتا في مجال استخدام التكنولوجيات الرقمية في المعاملات التجارية بما في ذلك الدفع الالكتروني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التجارة عبر الانترنت، مما يحتم على القطاعات المعنية مرافقة هذه التحولات بقوانين ونصوص تنظيمية تضمن في نفس الوقت حق التاجر وتحمي المستهلك، حسب الوزير.

وصرح زيتوني قائلا: "لدينا اليوم ورشة كبيرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، ونسعى بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية المعنية لتأطير السوق الالكترونية والدفع الالكتروني، بتشريعات تسمح بتحديد هوية التجار الالكترونيين وحمايتهم وتنظيم هذا النوع من النشاط وكيفية ممارسته، وحماية المستهلكين".

إضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التجارة على فتح ورشة عمل تجمع الفاعلين في الميدان لدراسة كيفية توثيق المتاجر الالكترونية الآمنة.

ويرى زيتوني أن هذه الجهود ستؤدي خلال السنوات المقبلة إلى "احتواء السوق الفوضوية بطريقة ذكية"، لاسيما في ظل الرواج الكبير الذي تعرفه التجارة الالكترونية.