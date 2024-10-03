لأول مرة .. مازة يتحدث عن اختياره تمثيل الجزائر

خرج اللاعب الشاب لنادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، عن صمته وتحدث عن قضية اختياره تمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم في صنف الأكابر بعدما مثل ألمانيا في مختلف الفئات الشبانية.

وكتب صاحب الـ18 عاما على حسابه في "أنستغرام": "في الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت أخبار تفيد بأنني قررت اللعب للمنتخب الجزائري في المستقبل، كنت أود أن أبلغكم بنفسي أنه بعد تفكير طويل، كان خياري هو الجزائر. هذا القرار، الذي دعمتني فيه عائلتي ووكيل أعمالي لم يكن سهلاً بالنسبة لي لأنني تمكنت من اكتساب خبرات رائعة ومهمة في المنتخبات الشبانية الألمانية ، وكنت أحظى دائمًا بالتشجيع والدعم من قبل الأطقم التدريبية. لذلك أود أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم وجميع المدربين والمشرفين على مدى السنوات الماضية في منتخبات تحت 18 وتحت 19 وتحت 20 عامًا".

وأضاف مازة: "لعبت عوامل مختلفة دورًا في اتخاذ هذا القرار من بينها أسباب رياضية وذلك لمزيد من التطور، لأنه منذ صغري أتيحت لي الفرصة على الفور للعب في الفريق الوطني الجزائري الأول".

وختم مازة: "أتطلع بشدة لخوض مقابلتي الدولية الأولى مع الجزائر الأسبوع المقبل".

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد كشف، صباح اليوم، عن قائمة اللاعبين المستدعين لتربص شهر أكتوبر الحالي، الذي تتخلله مواجهتين ضد المنتخب الطوغولي في إطار تصفيات "كان" 2025، حيث تضمنت القائمة استدعاء إبراهيم مازة للمرة الأولى.