كمين مثير لكتائب القسام .. أهدوه لـ"نصر الله" (فيديو)

بثت كتائب القسام، مشاهد مثيرة لكمين مركب نفذته ضد قوات الاحتلال، في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس، تمكنت خلاله من تدمير عدد من الدبابات والجرافات وحفار عسكري خلال البحث عن أنفاق.

وتظهر اللقطات، رصد القسام، لتمركزات الاحتلال، بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، فيما وجه أحد المقاتلين من داخل نفق رسالة، قال فيها إن الكمين إهداء "إلى الشهيد بإذن الله السيد حسن نصر الله، بعد الاغتيال الجبان الذي نفذه الاحتلال بحقه وإهداء إلى كافة شهداء لبنان وفلسطين".

وخرج مقاتلو القسام، لمهاجمة حفار هندسي للاحتلال، من داخل أحد الأنفاق، وقاموا بضربه بواسطة قذيفة الياسين، فيما تلاحقت المشاهد خلال استهداف دبابات وجرافات الاحتلال، وكان بجانب بعضها جنود للاحتلال.

ورغم إطلاق الرصاص على المقاتلين بصورة مباشرة من الدبابات، إلا أن أحد المقاتلين استهدف دبابة وأصابها بصورة مباشرة قبل الانسحاب من المكان.

كما فجر القسام، حقل ألغام، أعده مسبقا لآليات الاحتلال، في المنطقة، فيما أظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب من إحدى الآليات وسحب جرافات لدبابة ميركافا مدمرة نتيجة استهدافها.