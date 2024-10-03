الفريق أول شنڨريحة يستقبل من طرف وزير الدفاع الإيطالي

استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، من طرف وزير الدفاع الإيطالي، ڨيدو كروزيتو بحضور الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، رئيس الأركان الإيطالي للدفاع.

ووفق بيان وزارة الدفاع "أشاد الطرفان بالمستوى الممتاز للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الصديقين، والذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرة التي تطبع العلاقات الجزائرية-الإيطالية على أكثر من صعيد، كما استعرضا تطور الأوضاع والتحولات الجيوسياسية في منطقة الاهتمام المشترك".

وأعرب الفريق أول لمضيفه، عن "جزيل تشكراته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبلغا إياه تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية الإيطالية، في جميع القطاعات، إلى أعلى مستوياتها لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون العسكري الثنائي".

كما استعرض الفريق أول –حسب البيان- مجالات التعاون الثنائي، الذي "يعرف ديناميكية إيجابية ونتائج ملموسة، في ظل الإرادة العازمة لقيادتي البلدين على ترقيته إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة".

من جهته، أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن سعادته الكبيرة باستضافة الوفد العسكري الجزائري، وعن ثقته في قدرة البلدين الصديقين على بناء شراكة قوية تعود بالفائدة على البلدين، لاسيما في مجالي الأمن والدفاع.