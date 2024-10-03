تلمسان: مصالح الأمن تطيح بمشعوذة خطيرة

تمكنت مصالح الأمن بتلمسان، اليوم، من وضع حد لنشاط مشعوذة تمارس السحر بتدنيس القرآن الكريم، حسب بيان مصالح الأمن.

وقام أفراد الشرطة للأمن الحضري الثالث، بترصد تحركاتها، وبعد إستصدار إذن بتفتيش مسكنها من طرف النيابة، تبين أنها اتخذته وكرا لنشاطها.

كما تم إكتشاف طلاسم وكتب سحر ومصاحف للقرآن الكريم مدنسة، صور شمسية لأشخاص ذكورا و إناثا من مختلف الأعمار، حبات بيض مكتوب عليها عبارات السحر رصاص صلب، مبالغ مالية من عائدات السحر أعشاب وسوائل وأدوات أخرى تستعمل لنفس الأغراض.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تقديمها وإيداعها الحبس.