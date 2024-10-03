رحيل شاعر عشية تكريمه من طرف الوزيرة

ترجل شاعر الملحون محمد اندلوسي، عشية تكريمه من طرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بمتحف أحمد زبانة بوهران، صبيحة اليوم، رفقة كوكبة من المثقفين الذين ساهموا في اذكاء روح الثقافة و الفكر في مدينة الباهية من بينهم المفكر و الروائي محمد بن زيان و القاص والشاعر روان شريف والشاعر الطاهر طهراوي و فاطمة الزهراء بوزادة.

لكن المشيئة الإلهية أرادت غير ذالك برحيل الشاعر محمد اندلوسي ساعات قبل تكريمه، عن عمر ناهز 75 سنة، و هو من مواليد 5جويلية 1949بتلمسان.

ويملك مسار طويل في الشعر الشعبي منذ سنوات السبعينيات وتوقف لفترة طويلة قبل العودة لتنظيم الشعر خلال عشرية الإرهاب بقصيدة حول المصالحة.