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ثقافة

رحيل شاعر عشية تكريمه من طرف الوزيرة

3 أكتوبر 2024 ()

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ترجل شاعر الملحون محمد اندلوسي، عشية تكريمه من طرف وزيرة الثقافة والفنون  صورية مولوجي بمتحف أحمد زبانة بوهران، صبيحة اليوم، رفقة كوكبة من المثقفين الذين ساهموا في اذكاء روح الثقافة و الفكر في مدينة الباهية من بينهم المفكر و الروائي محمد بن زيان و القاص والشاعر روان شريف والشاعر الطاهر طهراوي و فاطمة الزهراء بوزادة.

لكن المشيئة الإلهية أرادت غير ذالك برحيل الشاعر محمد اندلوسي ساعات قبل تكريمه، عن عمر ناهز 75 سنة، و هو من مواليد 5جويلية 1949بتلمسان.

ويملك مسار طويل  في الشعر الشعبي منذ سنوات السبعينيات وتوقف لفترة طويلة قبل العودة لتنظيم الشعر خلال عشرية الإرهاب بقصيدة حول المصالحة.

 

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