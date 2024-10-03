رحيل شاعر عشية تكريمه من طرف الوزيرة

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ترجل شاعر الملحون محمد اندلوسي، عشية تكريمه من طرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بمتحف أحمد زبانة بوهران، صبيحة اليوم، رفقة كوكبة من المثقفين الذين ساهموا في اذكاء روح الثقافة و الفكر في مدينة الباهية من بينهم المفكر و الروائي محمد بن زيان و القاص والشاعر روان شريف والشاعر الطاهر طهراوي و فاطمة الزهراء بوزادة.
لكن المشيئة الإلهية أرادت غير ذالك برحيل الشاعر محمد اندلوسي ساعات قبل تكريمه، عن عمر ناهز 75 سنة، و هو من مواليد 5جويلية 1949بتلمسان.
ويملك مسار طويل في الشعر الشعبي منذ سنوات السبعينيات وتوقف لفترة طويلة قبل العودة لتنظيم الشعر خلال عشرية الإرهاب بقصيدة حول المصالحة.