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العالم

الكيان يستهدف المرشح لخلافة نصر الله

3 أكتوبر 2024 ()
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شن جيش الاحتلال الصهيوني، سهرة اليوم الخميس، غارات غير مسبوقة على مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الغارات كانت أكبر من تلك التي أدت إلى اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله.

وحسب القناة الصهيونية 14، نقلا عن مسؤولين في جيش الاحتلال، المستهدف في هذه الغارات، هو هاشم صفي الدين، المرشح الأبرز لخلافة نصر الله على رأس الأمانة العامة لحزب الله.

وحسب المصدر ذاته، فإن هاشم صفي الدين، كان استنادا لمعلومات استخباراتية، متواجدا في مخبأ عميق تحت الأرض، ولم يتضح لحد الآن إن كان قتل أم لا.

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