أربعة موردين جدد لمصنع "فيات"

أضافت شركة "ستيلانتيس" موردين جددا لقطع الغيار والمعدات، في خطوة ترمي من خلالها إلى تعزيز التزامها بتطوير نسيج مناولة سيارات جزائري ناجح، بعد بضعة أشهر من افتتاح مصنعها في طفراوي في ديسمبر 2023، وتنظيم مؤتمرها الدولي للموردين، في وهران، في أفريل 2024.

وخلال حفل ترأسه، أمس الخميس، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وسمير شرفان، مدير عمليات منطقة الشرق الأوسط بإفريقيا، وقعت شركة "ستيلانتيس" التي تمثل مصنع العلامة الإيطالية "فيات" في وهران عقودا مع أربع شركات متخصصة في صناعة السيارات، وقطع الغيار الخاصة بها، ضمن التوجه الذي تتبناه الشركة، والتزاما بدفتر الشروط الذي يفرض الرفع التدريجي لنسبة الاندماج.

ويتعلق الأمر بشركة "فيروز" لتجميع العجلات، والذي سيبني مصنعا بالقرب من مصنع "فيات" في طفراوي، من المنتظر أن يساهم في توفير 45 وظيفة مباشرة، وشركة "إيريس تايرس" لتوريد الإطارات أيضا، وهي الشركة الرائدة في سوق الإطارات الوطنية والتي ستوفر العجلات المطاطية لنماذج فيات 500 وفيات دبولو.

ويتعلق الأمر كذلك بكل من شركة IDE-NET لتوريد أنظمة الشبكة الكهربائية، الموجّهة لمركبات "دوبلو" من خلال إقامة مصنع جديد بالقرب من مصنع "فيات" في منطقة طفراوي، وشركة "عزال" لتوريد وتركيب أنظمة وقود السيرغاز "جي بي أل"، والتي سيبدأ إنتاجها في جانفي 2025.