غارات صهيونية عنيفة على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أربعة فلسطينيين، ووقوع عدد من المصابين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة أبو محمد شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصف جيش الاحتلال الصهيوني، وفق المصدر نفسه، منازل وموقعا يأوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا، وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوبي مدينة غزة.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلا يعود إلى عائلة أبو جزر في منطقة معن شرقي المدينة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41.788 فلسطينيا، وإصابة 96,794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.