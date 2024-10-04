تعليمة هامة من الرابطة إلى الأندية المحترفة

دعت رابطة كرة القدم المحترفة، في مراسلة موجهة إلى أندية المحترف الأول، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، إلى ضرورة الالتزام الصارم بالمادة 60 من لوائح بطولة رابطة كرة القدم المحترفة.

وتحدد المادة المذكورة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأشخاص المؤهلين بالدخول والوقوف فوق حافة الميدان خلال المباريات الرسمية.

وقالت الرابطة في المراسلة المذكورة: "نلفت انتباهكم إلى الالتزام الصارم بالمادة 60 من لوائح بطولة كرة القدم الاحترافية لموسم 2024/2025، المتعلقة بالوصول إلى حافة الميدان".

وأضافت: "يرجى ملاحظة أنه يُسمح فقط للأشخاص التاليين بالوصول إلى مقاعد البدلاء، وهم اللاعبون التسعة (09) البدلاء والمسؤولون السبعة (07) وهم المدرب وثلاثة (03) أعضاء آخرين من الجهاز الفني والطبيب والمساعد الطبي، إضافة إلى سكرتير الفريق".

وأشارت الرابطة في ذات التعليمة إلى ضرورة تسجيل هؤلاء المسؤولين وتحديدهم من خلال التراخيص والاعتمادات المقررة للموسم الحالي، مع التأكيد على استحالة تبديلهم بأشخاص آخرين، تحت أي ظرف كان.

علاوة على ذلك، شددت الرابطة على ضرورة تحديد شخص واحد فقط من بين المدربين هو المخول بإعطاء التعليمات للاعبيه من المنطقة الفنية، مع ضرورة أن يبقى المدرب والمسؤولون الآخرون داخل حدود المنطقة الفنية، عندما يدخل الطبيب أو المساعد الطبي إلى أرض الملعب بموافقة الحكم لمساعدة اللاعب المصاب.

"يجب على المدرب والعاملين الآخرين في المنطقة الفنية، في جميع الأوقات، الالتزام بهذه اللوائح والتأكد من الأخلاق الرياضية"، قالت رابطة كرة القدم المحترفة التي تسعى لضبط الأمور خلال المواعيد المقبلة، بعد أن تم تسجيل فوضى خلال مباريات الجولتين الأوليين من الموسم الكروي على خط التماس، وصولا إلى تواجد أشخاص غرباء على هامش أرضية الميدان.