الشائعات تطارد إيمان خليف

فندت اللجنة الأولمبية الجزائرية، في بيان لها أمس الخميس، الشائعات المتداولة حول إقصاء البطلة الأولمبية، إيمان خليف، وتجريدها من ألقابها الدولية، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة ويدخل ضمن حملة ممنهجة ضد الجزائر.

كما طمأنت اللجنة الجماهير الجزائرية بأن "كل الأخبار حول الملاكمة الجزائرية عموما، والبطلة إيمان خليف خاصة، عارية من الصحة، ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، وهي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية، وسير الجزائر في صف الاتحاد الدولي للملاكمة الشرعي".

وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أنها "كسائر اللجان الأولمبية الوطنية في العالم، تلقت مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية تذكرها بعدم التعامل مع الاتحاد الدولي للملاكمة IBA غير المعترف به"، وفي هذا الصدد، انسحبت الجزائر بالفعل من الاتحاد غير المعترف به منذ مدة، وانضمت بالفعل إلى اتحادWorld Boxing .