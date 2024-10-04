سايحي يؤكد تراجع أعداد الإصابات بداء "الملاريا"

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الخميس، من تيمياوين (ولاية برج باجي مختار)، تراجع أعداد الإصابات بداء الملاريا الذي سجل بالمنطقة مؤخرا، مع التأكيد على وفرة الأدوية لمكافحته.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد قادته للعيادة متعددة الخدمات بتيمياوين، أوضح سايحي أن "الوضعية الصحية بالمنطقة تعرف انفراجا من خلال تراجع أعداد الإصابات، حيث يكشف سجل الإصابات بالعيادة عن تسجيل 24 حالة خلال يوم أمس الخميس، بينما كان يتجاوز 127 إصابة نهاية الأسبوع الماضي".

وفي السياق ذاته، أكد الوزير وفرة الأدوية للتكفل بالحالات المصابة بالمنطقة، حيث تم تزويدها بـ920 علبة، يوم أمس الخميس، على أن تعزز بـ1300 جرعة نهار اليوم الجمعة.

كما أمر بتدعيم تلك المساعي - مثلما قال - بحملة تلقيح ينتظر أن تمس كل سكان البلدية موجهة للحماية من داء الدفتيريا، تفاديا لانتقاله إلى المنطقة التي لم تسجل أي حالة إلى حد الساعة.

وبالمناسبة، أعلن الوزير عن مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا لتقريب المرافق الصحية من المواطن، إلى جانب العمل على تدعيم القطاع الصحي بالمنطقة بسيارتي إسعاف.

كما طمأن الوزير سكان المنطقة بسهر السلطات على "التكفل بكل الحالات المصابة، متوجها بالشكر للطاقم الصحي على الجهود المبذولة".

من جهة أخرى، أشاد سايحي بـ"جهود السلطات المحلية لتجفيف البرك التي تحتضن البعوض الناقل لهذا الداء"، مبرزا أن مصالحه أوفدت فريقا تقنيا للمنطقة.