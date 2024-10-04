استئناف تشغيل محطة تحلية مياه البحر "الحامة"

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الجمعة، عن إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر "الحامة" بالجزائر العاصمة، بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح المجمع العمومي، في بيان له، أن "المحطة المذكورة كانت قد تعرضت، يوم 1 أكتوبر الجاري، لحريق مس بعض الخلايا الكهربائية للمحطة أدى إلى توقف سيرها، ليتم على إثر ذلك مباشرة التكفل بالأمر وإعادة تشغيلها بنسبة 50% من قدرتها، بفضل تعبئة كل القدرات المتاحة من طرف خلية الأزمة التي أشرف عليها شخصيا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك".

وأضاف البيان ذاته أن "استعادة السير بالمحطة بوتيرتها العادية ما كان له ليتحقق لولا تضافر جهود وقدرات فرق العمل التابعة لمختلف هياكل المجمع وفروعه وتجنّدها، على مدار الساعة، من أجل التكفل بالأضرار الناجمة عن الحادث المذكور والقيام بإصلاح الأعطاب المترتبة عنه في وقت قياسي، بما مكّن من استئناف عمل المحطة بكامل قدرتها الإنتاجية، ودون أي انقطاع في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب".