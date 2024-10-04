غليزان: توقيف أشخاص بحوزتهم مهلوسات

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان 4 أشخاص، وحجزت 465 كبسولة من المؤثرات العقلية، ودراجة نارية تستعمل في عملية نقل وترويج هذه السموم.

وجاء في بيان لمصالح الأمن، اليوم الجمعة،: "بعد ورود معلومات لذات الفرقة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، تم وضع خطة عمل محكمة، بالترصد للمشتبه فيهما وتم توقيفهما على متن دراجة نارية مع حجز 465 كبسولة، وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، من تحديد وتوقيف شريكيهما في العملية".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة عن جنحة الحيازة، النقل والتخزين، الوضع للبيع، الشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وكذا جنحة الترويج عمدا للمؤثرات العقلية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.