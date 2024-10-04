أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني "مشروع تماما".

وقال خامنئي، متحدثا باللغة العربية، في خطوة نادرة الحدوث في خطبة الجمعة التي ألقاها لأول مرة في طهران: "عملية قواتنا المسلحة، قبل ليال قليلة، كانت قانونية"، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني.

وقال خامنئي، وإلى جانبه بندقية، إن الهجوم الصاروخي الإيراني "هو عقاب الحد الأدنى" على جرائم الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن بلاده "لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها" في مواجهة الكيان الصهيوني.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي: "إن إسرائيل لن يكتب لها "البقاء"، مضيفا أن "كل ضربة ضد إسرائيل تخدم المنطقة بأجمعها."