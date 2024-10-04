شرطة المسيلة توجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح الأمن بولاية المسيلة، أمس الخميس، نداء إلى الجمهور بخصوص امرأة متورطة في قضية انتحال هوية الغير.

وجاء في النداء أنه "طبقا لنص المادة 17 والمادة 138 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، وبناء على الإذن الصادر عن قاضي التحقيق للغرفة الأولى لدى محكمة سيدي عيسى بالمسيلة، المتضمن العمل على تحديد الهوية الحقيقية لصاحبة الصورة التي قامت بانتحال هوية الغير".

في هذا الصدد، يضيف المصدر نفسه، "توجه مصالح أمن ولاية المسيلة نداء إلى كل شخص لديه معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في البحث عن صاحبة الصورة، التقدم إلى مصالحها أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقديمها للإفادة في قضية الحال".