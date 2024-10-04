حجز كمية من المخدرات مصدرها المغرب

تمكنت وحدات الأمن الوطني المتخصصة في محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان والنعامة، من تفكيك شبكتين إجراميتين كانتا تنشطان بالجهة الغربية للوطن، وتضبط 93.5 كلغ من الكيف المعالج، مصدرها المغرب، حسب بيان للأمن الوطني، اليوم.

وأوضح البيان نفسه، أن العملية الأولى، التي نفذتها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، "أسفرت عن ضبط 78.6 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام على متن مركبة سياحية تم توقيفها على مستوى مدينة تلاغ بولاية سيدي بلعباس، مع توقيف شخصين.

أما العملية الثانية، يضيف المصدر ذاته، التي قام بها أفراد فرقة البحث والتدخل (BRI)، لأمن ولاية النعامة، فقد "كللت بضبط 14.945 كلغ من الكيف المعالج، وتوقيف شخص واحد، كان بصدد تمرير الشحنة المضبوطة على متن مركبة سياحية".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمتي تلاغ بسيدي بلعباس والنعامة، عن قضية حيازة وشحن ونقل وبيع وشراء مخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية في إطار جماعة إجرامية منظمة.