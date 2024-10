Imane Khelif une nouvelle fois la cible de rumeurs

Le Comité olympique algérien a démenti, dans un communiqué publié jeudi, les rumeurs circulant sur l’exclusion de la championne olympique, Imane Khelif, et la révocation de ses titres internationaux, affirmant que cette information est totalement fausse et fait partie d'une campagne systématique contre l'Algérie.

Le Comité a également rassuré le public algérien en déclarant que "toutes les nouvelles concernant la boxe algérienne en général, et la championne Imane Khelif en particulier, sont infondées et n'ont aucun lien avec le Comité international olympique. Il s'agit simplement d'une campagne menée contre l'Algérie, clairement orchestrée pour nuire au succès remarquable de la championne olympique et à la position de l'Algérie au sein de la Fédération internationale de boxe légitime".

Dans son communiqué, le Comité a indiqué qu'il "a, comme tous les autres Comités olympiques dans le monde, reçu une correspondance du Comité international olympique lui rappelant de ne pas traiter avec la Fédération internationale de boxe (IBA) non reconnue". À cet égard, l'Algérie s'est déjà retirée de cette fédération non reconnue depuis un certain temps et a rejoint la World Boxing Federation.