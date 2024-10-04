ضربة "عراقية" موجعة لجيش الاحتلال

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم الجمعة، مقتل جنديين في انفجار مسيّرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان المحتل.

ووفق بيان الجيش الصهيوني فقد أصيب 25 جنديا في الهجوم منهم اثنان في حالة خطيرة.

وهذه المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات لمجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الصهيوني.

وحسب ذات المصدر فإن التحقيق الأولي بيّن أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة التي انفجرت بشمال الجولان.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت، فجر الأربعاء، 3 أهداف تابعة للاحتلال الصهيوني في شمالي فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة، في 3 عمليت منفصلة.