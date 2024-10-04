تسمم غذائي يضرب هذا الفريق

أعلن نادي ترجي مستغانم، اليوم الجمعة، تعرض عدد من أفراد بعثة الفريق، منهم لاعبين وأعضاء في الطاقم الفنّي والإداري، إلى تسمّم غدائي.

وحسب ما كشفت الصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك" فقد "ظهرت أعراض هذا التسمّم على بعض العناصر قبل المباراة الماضية أمام شباب قسنطينة حيث شارك بعض اللاعبين وهم في حالة مزرية كما لحق بهم يوم أمس عدة أسماء أخرى بما في ذلك الطاقم الإداري والفنّي".

ويستعد الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى لمواجهة اتحاد خنشلة، بعد غد الأحد، في إطار الجولة الثالثة من البطولة، بملعب هذا الأخير، علما أن أشبال المدرب شريف حجار حققوا انطلاقة حسنة بعدما عادوا بتعادل ثمين من تنقلهم لمواجهة شباب قسنطينة (0-0) في الجولة الأولى وحسموا داربي الغرب ضد مولودية وهران بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب محمد بن سعيد بمستغانم في إطار الجولة الثانية.