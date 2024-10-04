فوز مثير لأولمبي آقبو (فيديو)

حقق نادي أولمبي آقبو فوزه الثاني في الرابطة المحترفة الأولى، عندما تجاوز شبيبة الساورة بنتيجة هدفين مقابل هدف في مقابلة مثيرة احتضنها ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، اليوم الجمعة.

وتقاسم الناديان السيطرة على مجريات المقابلة حيث تحكم الضيوف في الشوط الأول ونجحوا في الوصول إلى الشباك عن طريق المهاجم بلميلود في الدقيقة 45+1، غير أن أصحاب الأرض عادوا بقوة في المرحلة الثانية وكللت محاولاتهم المتعددة بهدف التعديل عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 86 ثم أضافوا هدفا ثانيا قاتلا في الوقت بدل الضائع (90+9) برأسية المهاجم علي هارون.

وبهذه النتيجة رفع ممثل ولاية بجاية رصيده إلى النقطة السادسة من ثلاث مواجهات، في حين تجمد رصيد نسور الجنوب عند نقطة وحيدة من خسارتين وتعادل.