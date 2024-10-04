تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الجمعة من ولاية إن قزام، عن تزويد المستشفيات على المستوى الوطني بكميات كبيرة من الأدوية الخاصة بداء الملاريا وتعزيزها بالحقن، وهذا تحسبا لأي طارئ.

وأضح الوزير، وفق ما نقلت الإذاعة الوطنية، أنه تم تعزيز التكفل بحالات الإصابة بالملاريا بتوفير الحقن لتدعيم العلاج، مشيرا إلى أن ولاية إن قزام استفادت من 1400 حقنة وبرج باجي مختار من 2000 حقنة وتمنراست من 500 حقنة لمستشفى الولاية، فيما بلغ المخزون بملحقة الصيدلية المركزية بنفس الولاية 2000 حقنة.

كما تم تدعيم ولاية أدرار - يضيف الوزير - بـ 100 حقنة وبشار بـ 300 حقنة وعنابة ووهران بـ50 حقنة وبسكرة بـ200 حقنة، فيما يبلغ المخزون على مستوى الجزائر العاصمة 1012 حقنة و1126 علبة دوائية من الحبوب، فضلا عن المخزونات التي تم تحويلها سابقا إلى مختلف المستشفيات.

وأكد سايحي أن هذه المخزونات "يتم تجديدها دوريا"، كما يتم "تزويد كل الولايات بالحقن والعلب الدوائية بكميات إضافية تحسبا لأي طارئ".

وبالمناسبة، جدد الوزير التذكير بوضع المصالح الصحية تحت تصرف المواطنين وكل قاطني المناطق التي سجلت حالات إصابة بالملاريا والدفتيريا.