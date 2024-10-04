وفاق سطيف يخيب

خيب نادي وفاق سطيف جماهيره العريضة التي اكتظ بها ملعب 8 ماي 1945 عندما اكتفى بنتيجة التعادل السلبي أمام الضيف نجم مقرة في إطار الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، مساء اليوم الجمعة.

ولم يستطع أشبال المدرب رضا بن دريس فك شفرة دفاع المنافس طيلة التسعين دقيقة من الوقت الأصلي، إضافة إلى 12 دقيقة أخرى من الوقت بدل الضائع، حيث اصطدموا بفريق متكتل جيدا في الخلف وحارس مرمى متألق ساهم في بقاء النتيجة دون أهداف.

ويبدو أن خط الهجوم سيكون نقطة ضعف "نسور الهضاب" هذا الموسم حيث سجل الفريق هدفا وحيدا في ثلاث مقابلات، جاء عن طريق ضربة جزاء سجلها القائد أكرم جحنيط أمام مولودية البيض في الجولة الأولى.

وضيع أصحاب اللونين الأبيض والأسود فرصة اعتلاء صدارة الترتيب وباتوا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف أولمبي آقبو (6 نقاط)، في المقابل حقق أشبال المدرب بوغرارة نقطتهم الثانية في الموسم.