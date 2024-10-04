سكان "عدل" الدويرة يطالبون بتسوية وضعيتهم

طالب النائب في المجلس الشعبي الوطني، عز الدين زحوف، من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بضرورة تسوية وضعية سكان حي 3254 مسكن بالدويرة في الجزائر العاصمة.

وحسب مراسلة النائب إلى المسؤول الأول عن قطاع السكن، فإن "سكان الحي يجبرون على دفع فواتير الإيجار على مستوى مكاتب بعيدة عن الحي، حيث يتم توجيههم إما إلى بلدية براقي أو بلدية باب الزوار، لسحب فواتير الإيجار، عوض سحبها من المنصة الإلكترونية".

وحسب نفس المصدر، "لا تنتهي المعاناة عند هذا الحد، إذ يقوم المكتتب بالانتظار في طوابير أمام مكاتب لاستلام الفاتورة، ثم التنقل إلى وكالة بنكية للدفع، ثم العودة مجددا إلى ذات المكتب لإيداع وصل الدفع". ويشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أن صدر قرار قضائي بإلغاء الأعباء التي تشرف عليها وكالة "جيست ايمو".