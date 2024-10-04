الشلف: مداهمة بؤر الإجرام

أفاد بيان لمصلحة أمن ولاية الشلف، اليوم، أن مصالح الشرطة، قامت بعملية مداهمة، استهدفت حي الشارة، باعتباره أحد أوكار الجريمة، بمدينة الشلف، وأوقفت 19 شخصا، من بينهم 5 نساء، وهذا بعد إذن بالتفتيش لمساكن مشبوهين محل استياء سكان الحي.

وقد لقيت هاته العملية استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، ومكنت من الإطاحة بتسعة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، من بينهم 5 نساء لتورطهن في قضايا المساس بالسكينة، والآداب العامة، مع خلق جو لا أمن في الوسط الحضري، إلى جانب حجز مواد طبية، وصيدلانية، وأغراض أخرى تستعمل في النشاط الإجرامي لهم.

محققو الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة، وتحت إشراف فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، أنجزت ملفا قضائيا ضد المشتبه بهم، التي قررت ايداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، عن جنحة إنشاء محل لممارسة الدعارة، واستدراج أشخاص بقصد ارتكاب الدعارة والفسق.