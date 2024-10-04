أسعار النفط تقترب من هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر، بنسبة 04. 1 بالمائة لتصل إلى 37. 78 دولارا للبرميل، وفق ما أوردته عدة مصادر من بينها شبكة بلومبرغ.

من جهتها، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر، بنسبة 07. 1 بالمائة، لتصل إلى 50. 74 دولارا للبرميل.

ولم يسبق لأسعار الذهب الأسود أن اقتربت من عتبة الـ 80 دولارا التي لم تبلغها منذ شهر جوان الماضي، ويربط مراقبون ارتفاع الأسعار بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف توقف الامدادات الآسيوية.