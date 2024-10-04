وهران عاصمة للفيلم العربي

انطلقت فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، سهرة اليوم، بدخول ضيوف الطبعة من 17دولة عربية على البساط الأحمر بفندق الميرديان، يتقدمهم المخرج كوستا غافراس وزوجته والمخرج محمد الأخضر حمينة والممثل المصري محمود حميدة والوزيرة مولوجي صورية ووالي وهران سعيد سعيود وعبد القادر، جريو محافظ المهرجان.

تكفلت الفنانة عديلة بن ديمراد بتنشيط حفل الافتتاح قبل أن تمنح الكلمة لمحافظ المهرجان عبد القادر جريو الذي وضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه تضامنا مع الشعب الفلسطيني وغزة الجريحة ووجه تحية لكل ضيوف الطبعة من صناع السينما والثقافة.

واكتظت قاعة مركز الاتفاقيات محمد بن آحمد عن آخرها لمحبي السينما واستمتعوا بومضة خاصة بالطبعة الثانية عشرة التي برمجت خلالها 44 فيلما في المسابقة الرسمية من أفلام طويلة وقصيرة ووثائقيات سيتم عرضها في قاعات "السعادة" و"المغرب" و"متحف السينما"، من 4 إلى غاية 10أكتوبر الجاري.

ورحبت وزيرة الثقافة في كلمتها بالضيوف في مدينة وهران قبل إعلان الانطلاق الرسمي للمهرجان بعد ست سنوات من الغياب. واستلم الفنان خالد بن عيسى مشعل التنشيط على الخشبة و ذكر بجوائز "الوهر" الذهبي و تركيبة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة برئاسة الفنان الفرانكو -تونسي سامي بوعجيلة. هذا الأخير عبر عن" فرحته بافتتاح المهرجان و تشريفه بترأس اللجنة ".

واعتلت الفنانة زهرة حركات الخشبة للتذكير بأهمية الفليم الوثائقي ورواية قصص ونقل صوت الشعوب و ما يحدث في غزة و لبنان و اعتذرت عن غياب العراقي عباس فاضل رئيس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية القصيرة و الطويلة ومنح رئاسة اللجنة للتونسي أمين بوخريص. كما تخلف المخرج جود سعيد من سوريا عن المهرجان لترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وفضل توجيه تحية عن طريق السكايب بعد أن تعذر عليه الحضور.

و من بين المتخلفين عن المهرجان نذكر الفنان السوري أيمن زيدان الذي عجز عن الالتحاق بمهرجان وهران و لقد كان قد اعتذر مؤخرا عن المشاركة في مهرجان الإسكندرية لتكريمه، و شارك في مهرجان سينمائي بالدار البيضاء بالمغرب بداية شهر سبتمبر. وأدت الفنانة فلة عبابسة أغنية حفل الافتتاح. للتذكير فإن عرض الافتتاح سيكون بفيلم لطفي بوشوشي "عين الحجر" بقاعة المغرب صباح الغد.