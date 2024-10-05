تجهيز مستشفى 60 سرير بإن قزام قريبا

أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الجمعة، من ولاية إن ڤزام، عن الشروع قريبا في تجهيز مستشفى بسعة 60 سريرا بالولاية، بغية تقريب المرافق الصحية من السكان.

وخلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى الولاية الجنوبية، أكد سايحي أن "التحضير لاستكمال أشغال مستشفى 60 سريرا بالولاية وتجهيزه يسير بشكل جيد، وهو ما من شأنه تمكين قاطني الولاية من الاستفادة من مرفق صحي حيوي".

وأضاف الوزير أن "هذا المرفق سيتم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية عالية الجودة، وتحت إشراف أطباء أخصائيين في مختلف التخصصات، إلى جانب تعزيز القطاع الصحي بسيارات إسعاف رباعية الدفع مخصصة للمناطق الصحراوية".

ويعد مستشفى 60 سريرا بولاية إن ڤزام ثاني مشروع على مستوى الولاية، إلى جانب مستشفى 60 سريرا بدائرة تين زواتين، والذي هو قيد الأشغال.

وفي آخر الزيارة التي قادته يومي الخميس والجمعة إلى كل من ولايتي برج باجي مختار وإن ڤزام، جدد الوزير التذكير بأن الزيارة التفقدية سمحت له وللوفد المرافق له بالاطلاع عن كثب على الوضعية الصحية للمصابين بداء الملاريا وداء الدفتيريا على وجه الخصوص، وعلى واقع القطاع الصحي ككل، على وجه العموم.