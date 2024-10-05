مذكرات اعتقال ضد أعضاء ميليشيا متحالفة مع حفتر

أعلنت محكمة الجنايات الدولية إصدارها مذكرات اعتقال بحق 6 عناصر من ميليشيا "الكانيات" في ليبيا، على خلفية تورطهم في جرائم حرب.

وقالت المحكمة، في بيان أمس الجمعة، إنها قررت إزالة السرية عن قرارات الاعتقال التي أصدرتها بحق 6 من عناصر ميليشا "الكانيات"، بتاريخ 6 أفريل و18 جويلية 2023.

وضمت القائمة كلا من عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال. وأوضحت أن المتهمين المذكورين ارتكبوا جرائم حرب مثل القتل والاعتداء على الكرامة الإنسانية والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء الجنسي في مدينة ترهونة.

وأضافت المحكمة أن المتهمين أعضاء في ميليشيا "الكانيات"، التابعة لقوات خليفة حفتر، المسؤول عن الهجمات على ترهونة. وتأسست ميليشيا الكاني، المعروفة أيضا باسم "الكانيات" في ترهونة، وسيطرت في 2015 على المدينة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي طرابلس، ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن 338 شخصا اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة "الكانيات" التي استمرت خمس سنوات.