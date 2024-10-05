هجوم صهيوني "وشيك" على إيران

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن الهجوم الصهيوني على إيران بات وشيكا، وذلك ردا على الضربة الصاروخية التي وجهتها طهران لتل أبيب يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب إذاعة الجيش الصهيوني، فإنه "يتم الاستعداد لهجوم كبير ستكون له عواقب على إيران"، مضيفة أن الجيش الصهيوني "يتوقع تعاونا كبيرا في العمل الهجومي من الدول الشريكة في المنطقة".

من جانبه، أفاد موقع "واللا" العبري، بأن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون "مباشرا وكبيرا وقويا وذا مغزى وليس حدثا جانبيا"، دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي.

كما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الهجوم الإسرائيلي على إيران وشيك"، مضيفة أن "الطائرات الأمريكية لن تشارك في الهجوم على إيران، ولكن سيكون هناك تنسيق بين إسرائيل وواشنطن".

وكانت مصادر إعلامية أكدت أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل اتخذ، أمس الجمعة، قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير، في حين أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حق "إسرائيل" في الرد على أي هجمات تتعرض لها، لكنه دعاها للتفكير في "بدائل أخرى".

وحسب إذاعة الجيش الصهيوني، فإن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران على الكيان الصهيوني في هجوم هذا الأسبوع، بلغت 201 صاروخ.