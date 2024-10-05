أول رادار كاشف للحرائق عن بعد بالجزائر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بولاية المدية، على معاينة أول رادار كاشف للحرائق عن بعد.

وفي تصريحات صحفية، على هامش تلقيه عرضا مفصلا حول المشروع وآفاق تطويره في المنظور القريب، أكد بداري أن بعث هذا الجهاز يأتي تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 أفريل 2023، حيث أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتفعيل البحث لإنجاز وسائل متطورة لكبح حرائق الغابات واستشعارها لحماية المناطق الغابية.

وحسب الوزير "ساهم قطاع التعليم العالي بقدر وفير من خلال تطوير جهاز فعال يرتكز على تكنولوجيا دقيقة لاستشعار بؤر الحرائق، بإرسال نبضات تحذيرية على شكل موجات تسمح لمصالح الحماية المدنية والغابات بالتدخل السريع مع تحديد مسالك التدخل في الزمن الصفر".

وأضاف الوزير بداري أن الجهاز أنجز بسواعد جزائرية (مركز البحث لتنمية التكنولوجيات المتطورة) واعتمد على التكنولوجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.