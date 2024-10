Attaque sioniste imminente contre l'Iran

Des sources médiatiques ont révélé, ce samedi, qu'une attaque sioniste contre l'Iran est imminente, en réponse à la frappe de missiles que Téhéran a dirigée vers Tel Aviv mardi dernier.

Selon la radio de l'armée de l’occupation, "une grande offensive est en préparation, qui aura des conséquences pour l'Iran", ajoutant que l'armée sioniste "s'attend à une coopération significative dans cette action offensive avec des pays partenaires de la région".

De son côté, le site "Walla" a rapporté que la réponse à l'attaque de missiles iranienne sera "directe, grande, forte et significative, et non un événement secondaire", sans préciser comment cela sera effectué pour le moment.

"Yedioth Ahronoth" a également cité des responsables américains disant que "l'attaque israélienne contre l'Iran est imminente", ajoutant que "les avions américains ne participeront pas à l'attaque contre l'Iran, mais qu'il y aura une coordination entre Israël et Washington".

Des sources médiatiques ont confirmé que le cabinet de sécurité israélien a décidé, hier vendredi, de répondre à la récente attaque de l'Iran. Le président américain Joe Biden a, quant à lui, réaffirmé le droit d'Israël de répondre à toute attaque, tout en l'exhortant à envisager "d'autres alternatives".

Selon la radio de l'armée israélienne, le nombre de missiles balistiques lancés depuis l'Iran vers l'entité sioniste lors de l'attaque de cette semaine s'est élevé à 201.