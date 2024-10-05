انطلاق الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى بالعاصمة

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى على مستوى كل المقاطعات الإدارية بالجزائر العاصمة، وذلك بمشاركة مؤسسات عمومية ولائية وفعاليات المجتمع المدني ومواطنين.

ويتم تنظيم هذه الحملة تحت شعار "بيك وبيا تبقى حومتنا نقية"، برعاية والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وبمساهمة منتدى الاقتصاد المستدام.

وقد أشرف الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية على انطلاق هذه العملية، بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أعضاء المجالس الشعبية الولائية، المؤسسات العمومية الولائية، فعاليات المجتمع المدني من الكشافة الإسلامية الجزائرية والنوادي الرياضية والجمعيات البيئية والثقافية والمواطنين.

وتأتي الطبعة الثانية من حملة التنظيف الكبرى للعاصمة تكملة للطبعة الأولى التي نظمت شهر أوت الفارط.