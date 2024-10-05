إصابة 5 أشخاص في حريق شقتين في قسنطينة ووهران

تدخلت الحماية المدنية، زوال اليوم، على الساعة 13سا 10د، من أجل إخماد حريق شب بالطابق الثاني لبناية سكنية تتكون من (ط أ + 2) بالمكان المسمى أرض بشترجي رقم 209 سركينة، ببلدية و دائرة قسنطينة، حيث تم إخماد الحريق حسب بيان الحماية المدنية و منع انتشاره إلى باقي أنحاء البناية، لكنه خلف إصابة 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة .

كما تدخلت الحماية المدنية على الساعة 14سا29د، من أجل إخماد حريق شب بغرفتين بالطابق الثاني لعمارة تتكون من (ط أ+ 5) بحي 3000 مسكن اجتماعي لاسيرا، ببلدية و دائرة وادي تليلات، حيث تم إخماد الحريق حسب الحماية المدنية ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة.

إلا أنه خلف إصابة شخصين أحدهما له حروق من الدرجة الأولى والآخر له ضيق في التنفس تتراوح أعمارهما ما بين 05 سنوات و22 سنة، تم إسعافهما ونقلهما إلى عيادة تليلات.