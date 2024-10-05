غليزان: حجز صفائح مخدرات

أفادت شرطة دائرة جديوية، بأمن ولاية غليزان في بيان لها، بتوقيف شخصين، وحجز صفيحتين من المخدرات، وسيف من الحجم الكبير. وهذا على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية، على مستوى المدخل الغربي للمدينة، حيث تم توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى الولايات المجاورة.

وبعد إخضاع أحد ركابها للتفتيش، تم ضبط كمية من راتنج القنب الهندي، على شكل صفيحتين، كانت مخبأة بإحكام داخل قميص بين كرسي وهيكل السيارة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 7500 دينار جزائري من عائدات الترويج.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مسكنه أين تم حجز سلاح أبيض محظور(سيف حديدي من الحجم الكبير)،وسكين متوسط الحجم يستعمل في عملية تقطيع وتهيئة المخدرات للبيع، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يعتبر من عائدات البيع. كما مكنت التحقيقات مع المشتبه فيه، من تحديد هوية شريكه وتوقيفه.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة.