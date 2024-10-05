لبنان: 25 شهيدا و127 جريحا في غارات يوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن استشهاد 25 شخصًا وإصابة 127 آخرين في الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية أمس الجمعة على مناطق متفرقة من لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، نقلاً عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: إن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان، النبطية، البقاع، بعلبك الهرمل، جبل لبنان، والعاصمة بيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 25 شخصًا وإصابة 127 آخرين بجروح."

وتشهد مناطق مختلفة من لبنان عدوانًا إسرائيليًا مكثفًا خلال الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المواطنين، ودفع بموجات نزوح كبيرة نحو أماكن أكثر أمانًا.

وفي تقرير قدّمته الحكومة اللبنانية لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم السبت، حول الوضع الراهن في لبنان، تم تسجيل 106 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة، معظمها في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9073 اعتداء.