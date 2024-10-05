ريان آيت نوري يسجل هدفا جديدا في “البريميرليغ”

أحرز الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري ونادي ولفرهامبتون، ريان آيت نوري، هدفًا جديدًا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وذلك خلال مواجهة فريقه مع برينتفورد ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وشارك آيت نوري في المباراة بكامل دقائقها، وكان له دور حاسم بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في اللقاء الذي انتهى بفوز برينتفورد بنتيجة 5-3. وتمكن اللاعب الجزائري من تحقيق تقييم إيجابي بلغ 7.5 بعد أن نجح في تمرير 49 كرة بدقة، منها 4 تمريرات مفتاحية إضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة.

على الجانب الدفاعي، تمكن آيت نوري من الفوز بـ 5 صراعات ثنائية من أصل 14 في المباراة، ليعزز بذلك أداءه المتكامل. وبهذا الهدف، رفع آيت نوري حصيلته التهديفية لهذا الموسم إلى ثلاث مساهمات، بعد أن سجل هدفًا في الجولة السابقة أمام ليفربول، وأظهر اليوم أداءً لافتًا من خلال تقديمه تمريرة حاسمة وتسجيله هدفًا.

ورغم الأداء الفردي الجيد لآيت نوري، يعاني فريق ولفرهامبتون من تراجع مستمر في النتائج هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى تعادل واحد مقابل ست هزائم منذ بداية الدوري.