مقتطفات من اللقاء الإعلامي لرئيس الجمهورية (فيديو)

سيبث اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع ممثلي الصحافة الوطنية، الليلة ابتداءً من الساعة التاسعة، على جميع قنوات التلفزيون والإذاعة الجزائرية.

وسيتطرق رئيس الجمهورية، حسب مقتطفات من اللقاء، إلى الحكومة الجديدة التي ستكون قبل نهاية السنة بأحسن الكفاءات الوطنية ومراجعة قانون الأحزاب الذي سيتم بإشراك الأحزاب السياسية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني سيكون مع نهاية 2025 وبداية 2026، وقال الرئيس تبون بخصوص ارتفاع أسعار البن إن تدخل الدولة من أجل أن تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.