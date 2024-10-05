تتويج غوباش بالبطولة الوطنية للدراجات الجبلية

توج، اليوم السبت، الدراج يوسف غوباش من النادي الرياضي للدراجات الهوائية بتيارت، بطلا للجزائر لسنة 2024 في فئة الأواسط، عندما حل في المرتبة الأولى في سباق البطولة الوطنية للدراجات الجبلية في اختصاص اختراق الضاحية، المقام بجبال لالة ستي بأعالي مدينة تلمسان.

وعادت المرتبة الثالثة لزميله في نفس النادي عمر زقاي، رغم تعرض دراجته لعطب ميكانيكي في الدورة الأخيرة من السباق.

وعبر المدرب خالد غوباش عن سعادته بهذا التتويج " تعبنا كثيرا في التحضير طيلة عام ولكن تعبنا لم يذهب هباء" وأضاف "أكدنا مرة أخرى سيطرتنا على السباقات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي".