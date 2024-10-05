بلعيد يرد على تصريحات قندوسي

نشر القائد السابق لنادي اتحاد الجزائر، زين الدين بلعيد، توضيحا بعد التصريحات التي أدلى بها مواطنه أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المصري المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وكتب المدافع الحالي لنادي سان تريويدن البلجيكي على حسابه في موقع "أنستغرام": "كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور".

وأضاف خريج مدرسة النصرية: "النادي الأهلي لم يفرض علي أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني، المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم".

وختم ذات اللاعب: "عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرارا شخصيا، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثلما يشاع، بعض الوكلاء يريدون الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وأثار قندوسي، جدلا، بعدما أكد أن بلعيد وافق على اللعب للأهلي قبل رحيله للدوري البلجيكي، ولكن انتقاله توقف بسبب صراع الوكلاء بعد فرض وكيل بعينه للعمل معه لإتمام الصفقة.