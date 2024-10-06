حوادث المرور: حصيلة ثقيلة منذ بداية شهر أكتوبر

توفي 13 شخصا، وأصيب 994 آخرون، في 812 حادث مرور تم تسجيله، منذ بداية شهر أكتوبر، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد.

وقدمت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، نصائح لتفادي حوادث المرور، منها "يُفضّل تقديم وقت الخروج ببضع دقائق، فهذا يمنحك وقتا كافيا للتعامل مع أي ازدحام مروري أو ظروف غير متوقعة على الطريق، ما يقلل التوتر ويساعدك على القيادة بتركيز وهدوء".

وأضافت مصالح الحماية المدنية: "يجب تجنب الاستعجال والضغط النفسي، ما يقلل من فرص ارتكاب الأخطاء، وبالتالي يعزز سلامة السائق، وسلامة الآخرين على الطريق".