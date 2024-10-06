غليزان: توقيف مروجي الكوكايين

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية غليزان، في عمليتين منفصلتين، من توقيف شخصين وحجز كمية من الكوكايين، بالإضافة إلى 140 قرصا من المؤثرات العقلية، حسب بيان ذات المصلحة اليوم.

وتعود وقائع القضية الأولى، حسب المصدر نفسه، إلى "ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص مشتبه فيه يروج الكوكايين، على مستوى أحد الأحياء بمدينة غليزان، وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفه، وضبطت خلال عملية تفتيش مسكنه كمية بوزن 15.17 غراما من الكوكايين".

وأضاف البيان: "مكنت التحريات مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكيه في العملية". وفي نفس السياق تمكنت ذات الفرقة، على إثر معلومات، من توقيف شخص بحوزته 140 قرصا من المؤثرات العقلية.

وتم إنجاز ملفين قضائيين منفصلين ضد المشتبه فيهما، قدما بموجبهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية لغرض البيع.