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مجتمع

حجز 1,8 كلغ من الكوكايين في قسنطينة

6 أكتوبر 2024 ()

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تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق - قسنطينة (SRLCO) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص متورطين في قضية حيازة، وتخزين المخدرات الصلبة (كوكايين) قصد البيع والترويج وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وأفاد بيان لأمن ولاية قسنطينة، اليوم الأحد، بأن "العملية جاءت على إثر استغلال معلومات مؤكدة، بخصوص نشاط مشبوه لشخص ينحدر من إحدى الولايات المجاورة، يتعلق بترويج المخدرات الصلبة، مستغلا مسكنه العائلي.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، وبعد تفتيش مسكنه ومزرعته المتواجدة بمحاذاة المنزل، تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين خام) بوزن 1854 غرام، كانت مخبأة بإحكام، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير (5 سيوف تقليدية الصنع).

ومواصلة للتحقيق، حسب البيان، "تم توقيف 5 أشخاص متورطين في ذات الأفعال، مع حجز المركبة التي كانوا يستغلونها في تنقلاتهم.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة.

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