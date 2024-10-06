عملية فدائية جديدة في بئر السبع

أفادت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الأحد، بسقوط قتيلة وإصابة عدة أشخاص في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع. وأكدت هيئة البث الصهيونية مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين في عملية إطلاق النار في بئر السبع.

وبدورها أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقل 10 مصابين إلى المستشفيات بعد الهجوم في بئر السبع، ونقلت عن شهود عيان: إن منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن المتحدث باسم الإسعاف، تأكيده أنه تم إجلاء 8 مصابين في الهجوم ببئر السبع إلى مستشفى سوروكا.

وقالت الشرطة إنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.