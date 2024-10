Nouveaux détails sur l'explosion des "pagers" au Liban

La "Washington Post" a révélé aujourd'hui de nouveaux détails concernant l'explosion des "pagers" du Hezbollah.

Selon le journal, cette opération a été planifiée par le Mossad en 2022. De plus, ces appareils ont été fabriqués en Israël sous la supervision du Mossad, qui a dissimulé les explosifs à l'intérieur des dispositifs de manière à éviter leur détection même s'ils étaient démontés.

La "Washington Post" a également rapporté que "le Mossad a commencé à introduire des dispositifs radio piégés au Liban en 2015, équipés de grandes batteries, d'explosifs et d'un système de surveillance des communications", ce qui a permis aux Israéliens d'écouter les communications du Hezbollah via radio pendant neuf ans, tout en gardant la possibilité de les transformer en bombes. L'explosion des "pagers" le 17 septembre dernier a causé la mort de 12 Libanais et des milliers de blessés.